Fernwärme in Ellikon an der Thur – Abwasser wärmt nun die Tomatenhäuser Das Abwasser aus der Kläranlage wird in Ellikon neu für Fernwärme in Gewächshäusern genutzt. Dadurch benötigt die Purnatur AG weniger Gas. Jonas Gabrieli

Zehn verschiedene Tomatensorten reifen in den Gewächshäusern in Ellikon an der Thur. Foto: Madeleine Schoder

Gewächshäuser benötigen vor allem im Winter einiges an Energie, um ein mildes Klima zu simulieren. Um nachhaltiger produzieren zu können, will die Purnatur AG aus Ellikon an der Thur deshalb schon seit geraumer Zeit weg von den fossilen Brennstoffen. Das Unternehmen baut in ihren Gewächshäusern auf 70’000 Quadratmetern zehn verschiedene Tomatensorten an.