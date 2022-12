Lob zum Jahresende – Acht Dinge, die Zürich gut gemacht hat Zu teuer, zu gross, zu klein, zu langsam: An der Stadt und ihrer Verwaltung wird viel rumgemäkelt. Höchste Zeit, den Fokus mal aufs Positive zu richten. Tina Fassbind

Eine von vielen positiven Neuerungen in der Stadt Zürich: Die grosszügige Boulevardnutzung des öffentlichen Raumes. Foto: Sabina Bobst

Was wurde in den vergangenen 365 Tagen an der Stadt Zürich nicht alles moniert. Massnahmen würden nicht schnell genug umgesetzt, Projekte seien zu teuer, Konzepte nicht gendergerecht. Kritisieren scheint zum guten Ton zu gehören.