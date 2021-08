Blutbuche beim Bezirksgebäude – Acht Mal «ssssst» – dann war der über 100-jährige Baum gefällt Stadtgrün Winterthur musste eine über 100-jährige Blutbuche beim Bezirksgebäude fällen, die Unwetter in diesem Sommer setzten ihr wohl zu stark zu. Gregory von Ballmoos

Naechtliche Faellung der Blutbuche an der Lindstrasse beim Bezirksgebaeude. Madeleine Schoder/Tamedia

Auffällig war die Blutbuche zwischen dem Bezirksgebäude und der Villa Bühler. Mit ihrem dunkelroten Kleid stach sie aus der grünen Masse der Ahorn und Buchen heraus. War und stach.

Denn seit dem späten Donnerstagabend ist die Blutbuche an der Lindstrasse nicht mehr. Der über 100-jährige Baum musste gefällt werden. Im Rahmen der alljährlichen Routinekontrolle habe man relativ frische Risse im Stamm entdeckt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Gemäss Achim Schefer von Stadtgrün dürften diese von den Unwetter in diesem Juli stammen. Wie alt der Baum genau ist, kann nur geschätzt werden. Klar ist: Er wurde 1904 an diesen Ort gepflanzt.