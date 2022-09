Zunächst keine Angaben zu Tätern – Acht Polizisten bei Sprengstoffattacke getötet Die Attacke ereignete sich in einer ländlichen Gegend im Departement Huila im Westen des Landes, wie Staatschef Gustavo Petro am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro bei einer Rede zu Friedensverhandlungsgesprächen mit bewaffneten Gruppen. (Archivbild) IMAGO/VWPics

Bei einem Sprengstoffanschlag in Kolumbien sind acht Polizisten getötet worden. Der Präsident Gustavo Petro verurteilte den Angriff und sprach den Angehörigen der getöteten Polizisten sein Beileid aus.

Eine Polizeisprecherin in der Region sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe sich um einen Anschlag auf eine Polizeipatrouille gehandelt. Vermutlich sei die Attacke zunächst mit Sprengstoff verübt worden, dann hätten die Angreifer mit Schusswaffen das Feuer eröffnet. Angaben zu mutmasslichen Tätern machten die Behörden zunächst nicht. Es handelt sich um den tödlichsten Angriff gegen die Polizei seit Petros Amtsantritt Anfang August.

Friedensverhandlungen mit bewaffneten Gruppen werden aufgenommen

Der Präsident lässt die unterbrochenen Friedensverhandlungen mit der Guerillagruppe ELN wieder aufnehmen. Die Gespräche waren nach einem von der ELN verübten Autobomben-Anschlag auf eine Polizei-Akademie in Bogotá mit mehr als 20 Toten im Jahr 2019 unterbrochen worden.

Der erste linksgerichtete Staatschef in der Geschichte des südamerikanischen Landes, früher selbst Guerilla-Kämpfer, strebt auch einen Waffenstillstand mit Splittergruppen der früheren Guerillagruppe Farc, die sich nicht an das 2016 unterzeichnete Friedensabkommen halten, sowie mit bewaffneten Drogenbanden an.

AFP/sys

