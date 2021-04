FCW-Frauen wieder im Einsatz – Acht Schritte in die Nationalliga B In der 1. Liga der Frauen wird wieder gespielt – im Gegensatz zur 1. Liga der Männer, die weiter pausieren muss. Die Winterthurerinnen peilen den Aufstieg in die NLB an. Urs Kindhauser

Den Gegnerinnen einen Schritt voraus: Die Winterthurerin Laura Schläfli (links) im Vorrundenspiel gegen Wil. Foto: Urs Kindhauser

Am Sonntag gehts für die FCW-Frauen wieder los, mit einem Heimspiel in der 1. Liga gegen die Blue Stars. Das ist deshalb speziell, weil der wettkampfmässige Trainings- und Spielbetrieb im Amateursport Corona-bedingt sonst ruht. Auch für die 1.-Liga-Teams der Männer. Nur die teilprofessionell eingestuften U21-Mannschaften sind in einer gesonderten Spielserie im Einsatz, darunter diejenige des FCW. Als teilprofessionell wird auch die Promotion League der Männer behandelt. Die Frauen in der 1. Liga dürfen spielen, weil sie vom sogenannten Geschlechter-Automatismus profitieren: Stuft der Bundesrat die Spielklasse eines der beiden Geschlechter als semiprofessionell ein, so gilt das auch für das andere. Die 1. Liga der Frauen ist, genau gleich wie die Promotion League der Männer, im Fussball die dritthöchste Spielklasse und darf nun beginnen. Die 1.-Liga-Männer dagegen müssen sich noch gedulden.