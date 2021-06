Sommer im Garten – Acht unvergessliche Abenteuer für Ihre Kinder Wie man Kinder während der Ferien im Garten erfolgreich beschäftigt. Sarah Fasolin

Gärtnerinnenstolz: Ein Mädchen präsentiert seinem Grossvater ein selber gezogenes Rüebli. Foto: Getty

Die besten und grössten Abenteuer liegen manchmal direkt vor der Haustür – im eigenen Garten. Man braucht sie nur zu finden. Mit wenig Material und etwas Fantasie wird die Umgebung zu einem Ort, der mindestens so spannend sein kann wie eine Reise ans Meer. Ein paar Ideen, wie die Sommerferien im Garten zum Highlight werden.

Ein Bohnenzelt pflanzen

Mit Holzstecken und Feuerbohnen lassen sich Wigwams bauen. Foto: Getty

Es werden mindestens zweieinhalb Meter lange stabile Stecken (zum Beispiel Haselruten) im Kreis in den Boden gesteckt und an den oberen Enden zusammengebunden. Am Fuss jedes Steckens wird die Erde gut gelockert und allenfalls mit Gartenerde oder Kompost vermischt. Drei bis fünf Bohnensamen hineinstecken und die Erde schön feucht halten. Innert weniger Wochen haben die Bohnen die Stecken umklettert und ein schönes Zelt gebildet. Vor allem die Feuerbohne eignet sich gut: Sie wächst schnell, stellt wenig Ansprüche an den Boden und ihre Blüten leuchten schön rot.