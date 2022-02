Red Ants schlagen Piranha Chur – Achterbahnfart ins Glück Mit einem 5:3-Sieg in Chur schliessen die Red Ants die Qualifikation in der Unihockey-NLA auf dem vor der Saison als Ziel definierten Rang 4 ab. In den Playoff-Viertelfinals kommt es nun zum Duell der Winterthurerinnen mit Bern Burgdorf. Damian Keller

In Sina Krausz hatten die Red Ants erst in den letzten Runden eine verlässliche Torschützin. Foto: Dieter Meierhans

Eigentlich war der angestrebte vierte Rang schon weg, als die Red Ants Ende Januar drei Nachtragsspiele in fünf Tagen verloren. Das ohnehin schon knappe Kader wurde durch coronabedingte Absenzen ausgedünnt, ein normaler Trainingsbetrieb mit Spielformen war unmöglich – und so setzte es unerwartete, irgendwie aber doch erklärbare Niederlagen gegen den Tabellenvorletzten Floorball Riders und Zug ab. Dass danach mit Siegen gegen die Wizards, Berner Oberland (BEO) und in der letzten Runde der Qualifikation bei Piranha Chur doch noch der Vorstoss auf den vierten Rang gelang, steht sprichwörtlich für die Achterbahnfahrt der Red Ants in dieser Saison.