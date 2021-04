Wetterwarnung für Winterthur – Achtung, Bodenfrost! Meteo Schweiz hat für Winterthur und Umgebung eine Wetterwarnung herausgegeben. Schnee gibt es aber erst ab Dienstag. Thomas Münzel

In der Nacht auf Sonntag sind Temperaturen von 0 bis minus 4 Grad möglich. Foto: Melanie Duchene

Noch einmal war es in der Region Winterthur aussergewöhnlich warm. Das Thermometer bei der Wetterstation in Oberwinterthur kletterte am Karfreitagnachmittag auf 19,2 Grad. Doch jetzt hat Meteo Schweiz eine Wetterwarnung für Winterthur und Umgebung herausgegeben. «In der kommenden Nacht droht Bodenfrost», sagt Urs Graf, Meteorologe bei Meteo Schweiz.

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und Samstagmorgen um 8 Uhr seien im Raum Winterthur – vorausgesetzt, dass der Himmel während dieser Zeit länger aufklart – Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad zu erwarten. Diese tiefen Temperaturen wiederum können Schäden an Pflanzen und Kulturen verursachen. Meteo Schweiz empfiehlt deshalb Kulturen mit Vlies abzudecken und besonders gefährdete Topfpflanzen an eine Hauswand zu stellen.