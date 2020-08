Das ist selten: Ueli Maurer erhält Lob von Tamara Funiciello für seinen Einsatz gegen die Vorlage zu den Kinderabzügen. Foto: Keystone

Supersonntag – so wird der Urnengang am 27. September gerne bezeichnet, weil gleich fünf nationale Abstimmungen anstehen. Kein Wunder, kommt dabei eine etwas komplexe, aber sehr wichtige Vorlage in der öffentlichen Wahrnehmung noch zu kurz: die Erhöhung der Kinderabzüge.