Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Achtung, fertig, hoch! Die Kletterstange: Die einen liebten sie, die anderen hassten sie. Montiert wurden die Geräte im Zweiten Weltkrieg, um die Leistung von jungen Männern zu fördern. Sammlung Winterthur / Angelina Immoos

Kletterstange beim Schulhaus Tössfeld, 1972. Eines von über 65’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Wer als Kind eine Schweizer Schule besucht hat, kennt sie, die Kletterstange. Auf jedem Pausenplatz gehörte sie zum festen Inventar. Man liebte oder hasste sie, hochklettern mussten aber alle einmal. Manche mit Leichtigkeit und in Rekordzeit, andere quälten sich, schafften es aber nie bis ganz nach oben. Wem es doch gelang, der setzte sich als letzte Mutprobe oben auf die Querstange und blickte aus fünf Metern Höhe zu den unten Gebliebenen. Wie auf dem Bild waren es meist die Buben, die es schafften, war doch die Kletterstange gerade für sie eingeführt worden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Seit dem Zweiten Weltkrieg gehörte das Klettern an der Stange zur militärischen Aushebung. Um die Leistung der jungen Männer schon früh zu fördern, wurden im ganzen Land Kletterstangen montiert. Mit der Zeit haben sich jedoch die Anforderungen an den Sportunterricht verändert. Die körperliche Ertüchtigung zu militärischen Zwecken rückte in den Hintergrund. Drill und Höchstleistungen wichen Kreativität und Spass. Die Kletterstange wurde zunehmend uninteressant.

Die Rekrutenschule passte sich dieser Veränderung an. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist das Klettern bei der Rekrutierung keine Disziplin mehr. Auch auf den meisten Pausen- und Spielplätzen ist die Kletterstange mittlerweile verschwunden. Nach europäischer Norm für Spielplätze und -geräte ist sie zu hoch und zu gefährlich. Die Kletterstange ist vielerorts ausgemustert worden, so auch beim Schulhaus Tössfeld, woher diese Aufnahme stammt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.