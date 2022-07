FC Winterthur spielt unentschieden – Achtung, fertig, Super League! Der Captain spricht von einem Traum. Der Trainer sah eine «hervorragend» erste Halbzeit und der FCW gewinnt einen Punkt gegen den FC Basel. Gregory von Ballmoos

Matte Di Giusto machte fast alles richtig. Er umkurvte Marwin Hitz, doch brachte den Ball trotzdem nicht im Tor unter. Trotzdem war er der neben Ramizi der beste Winterthurer. Foto: Andy Müller

2 Minuten und 24 Sekunden dauerte es, bis der FC Winterthur definitiv in der Super League ankam. So lange ging es, bis Samir Ramizi den FCW in Führung brachte. Der Basler Nationalspieler Fabian Frei spielte einen katastrophalen Pass zurück in seine Innenverteidiger. Der Abnehmer war aber kein Eigener, sondern Roman Buess. Der FCW-Stürmer schickte Samir Ramizi in die Tiefe und der traf nach nicht einmal drei Minuten für den FCW. Und wie er das machte: Wie er schon immer in dieser Liga spielte. Er verzögerte und liess den jungen Basler Innenverteidiger Nasser Djiga ins Leere rutschen.