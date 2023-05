Sportanlass im Tösstal – Achtung, fertig und aufs Hörnli! Läuferinnen und Läufer rennen am 17. Juni wieder von Fischingen aufs Hörnli. Rafael Rohner

Wer das Rennen bis zum Ziel absolviert, wird mit dieser Aussicht vom Hörnli über das Tösstal belohnt. Foto: Patrick Gutenberg

Der Hörnli-Trail 1133 geht am 17. Juni in die dritte Runde. Die Zahl im Namen des Laufs, 1133, hat gleich mehrere Bedeutungen. So ist die Laufstrecke von Fischingen bis auf das Hörnli 11,33 Kilometer lang. Der Startschuss fällt exakt um 11.33 Uhr, und das Hörnli liegt 1133 Meter über Meer.

Die Strecke verläuft durch drei Kantone und wird auch in diesem Jahr einige Herausforderungen bereithalten, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst. Nach einer kurzen Runde durch Fischingen geht es hauptsächlich auf kleinen Naturwegen über die Höll auf den höchsten Punkt im Kanton Thurgau – den Groot. Von dort aus führt ein anspruchsvoller Downhill hinunter in die Allenwinden, nach dem der finale Aufstieg mit dem Ziel Hörnli folgt. Entlang der Strecke gibt es drei Zwischenwertungen.

Ein kostenloser Shuttlebus-Service ab Fischingen auf die Allenwinden bringt Fans hinauf in den Zielbereich, damit sie die Läuferinnen und Läufer auf den letzten Metern nochmals so richtig anfeuern können. Familien, die die meisten Läuferinnen und Läufer stellen, gewinnen einen Preis.

