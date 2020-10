Wetterwarnung für Winterthur und Umgebung – Achtung: Frostgefahr! In den kommenden Nächten droht Bodenfrost. Meteorologe Daniel Gerstgrasser empfiehlt, spätestens jetzt zu handeln. Thomas Münzel

Meteo Schweiz rechnet in den kommenden Nächten in Winterthur und Umgebung mit mässigem Bodenfrost. Foto: Melanie Duchene

Sollte in den kommenden Nächten der Himmel in Winterthur und Umgebung aufklaren, so muss da und dort mit mässigem Bodenfrost gerechnet werden. Das sagt Daniel Gerstgrasser, Meteorologe bei Meteo Schweiz auf Anfrage des «Landboten». Er erwartet fünf Zentimeter über der Erdoberfläche Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad. Die Lufttemperaturen sinken in den Nächten auf 3 bis 4 Grad. Die Bodenfrostgefahr besteht bis mindestens kommenden Dienstag.