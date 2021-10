Kolumne Tribüne – Achtung, gute Menschen! Unser Kolumnist ärgert sich über moralisch überlegene Velorowdys und fürchtet nach der Lektüre von Caroline Fourest den Vormarsch einer politisch korrekten Gedankenpolizei. Karl Lüönd

Darf man als weisser Mensch Dreadlocks tragen – oder ist das kulturelle Aneignung? Eine Frage, über die an Universitäten und Twitter gestritten wird. Archivbild: Tages-Anzeiger

Da ich an einer Strasse wohne, die von Velofahrern als Schleichweg zur Altstadt bevorzugt wird, sind mir immer wieder Einblicke in die Bewusstseinslage jener besonders guten Menschen gegönnt, die auf zwei Rädern, immer häufiger allerdings elektrisch verstärkt, ihren Beitrag zur Rettung des Klimas in die Pedalen trampeln.

Letzte Woche nach 22 Uhr schwenkte ich mit dem Auto in die Einfahrt zur Tiefgarage ein. Aus dem Dunkel schoss mir, ohne Licht fahrend, eine junge Frau entgegen. Der Anblick ihres schönen Haupts wurde nicht durch einen Helm verschandelt. Ich bremste brüsk. Sie dankte, indem sie mir den Mittelfinger zeigte.

Manche Radfahrer interpretieren die Verkehrsregeln sehr frei. Linksvortritt ist selbstverständlich, freihändiges Fahren ein Menschenrecht. Und etwa jeder zweite von ihnen, auch von den betagten, trägt keinen Helm, dafür Kopfhörer.

Die Polizei ist gut zu Fuss in unserem nahe bei ihrem Hauptsitz gelegenen Quartier. Wehe, mein Besuch bleibt zu lange, schon hat er einen Zettel an der Scheibe! Noch nie allerdings habe ich hier eine Verkehrskontrolle für die anarchischen Velofahrer gesehen. Aber das liegt sicher an mir …

Ist Yoga «kulturelle Aneignung»?

Die guten Menschen nehmen überhand und führen sich immer unverschämter auf, von Luzern bis Kanada. Hier wollten sie allen Ernstes in der Mensa der Universität den Vegetarismus verbindlich erklären, dort wurden schon 2015 studentische Yoga-Kurse abgesagt, weil der Vorwurf der «Aneignung der indischen Kultur» und damit des Rassismus erhoben wurde.

An manchen Hochschulen werden Vorträge politisch missliebiger Referenten nach Gewaltdrohungen abgesagt. Die Sängerin Rihanna wurde angegriffen, weil sie «afrikanisch» geflochtene Zöpfe trug, der Koch Jamie Oliver, weil er es wagte, «jamaikanischen Reis» aufzutischen. Als eifernde Hilfssheriffs der allgegenwärtigen Gedankenpolizei dienen jene Medien, die fälschlicherweise als «sozial» bezeichnet werden und als Plattformen für Feiglinge aller Art dienen. «Man kann meckern und dabei schön im Warmen bleiben, geschützt durch Anonymität.»

Die «linken Identitären»

Diesen und viele andere kluge Sätze habe ich in einem Buch der links-feministischen französischen Autorin Caroline Fourest gefunden («Generation beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei», Edition Tiamat). Sie hat den Begriff der «linken Identitären» geprägt und warnt davor, dass sie im Bewusstsein ihres überlegenen Gutmenschentums nach der Deutungsmacht streben, vor allem in Universitäten und Medien.

