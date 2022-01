Schneefälle im Raum Winterthur – Achtung: Rutschgefahr im Morgenverkehr Einige Schneeschauer und tiefe Temperaturen haben in Winterthur und Umgebung zu teils schneebedeckten Strassen geführt. Thomas Münzel

Bereits am späten Sonntagabend präsentierten sich die Strassenverhältnisse beim Merkurplatz in Winterthur ziemlich winterlich. Foto: Webcam Merkurplatz

«Ja, wir sind etwas überrascht», sagt Meteorologe Markus Kägi von Meteo Schweiz am späten Sonntagabend. «Die Schneeschauer sind regional stärker ausgefallen als wir erwartet haben.» Bis am frühen Montagmorgen könnten in Winterthur und Umgebung nochmals ein bis drei Zentimeter Schnee dazu kommen, meint der Meteorologe. Da sich die Temperaturen am frühen Morgen um den Gefrierpunkt bewegen werden, warnt Kägi vor örtlicher Glättegefahr auf den Strassen und Trottoirs.

«Die Hauptstrassen dürfen zwar rasch vom Winterdienst geräumt sein», sagt Kägi. «Auf zahlreichen Nebenstrassen dürfte es aber wahrscheinlich etwas anders aussehen.» Wer mit dem Auto oder Velo zur Arbeit fahren will, solle deshalb etwas mehr Zeit einrechnen.

«Markante Hochdrucklage»

Am Vormittag bleibt es dann vorerst bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt kann es in der Region Winterthur noch einige Schneeflocken geben. «Dann ist es aber rasch trocken», sagt Kägi. Die Tageshöchsttemperatur liegt am Montag bei 3 Grad. Am Nachmittag weht eine schwache Bise.

In den kommenden Tagen sind in der Region keine Niederschläge mehr in Sicht. «Wir haben dann eine markante Hochdrucklage», sagt Kägi. Bis Ende der kommenden Woche dominiert der Hochnebel das Wettergeschehen im Flachland. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 4 Grad.

Thomas Münzel ist Reporter im Ressort Region und Stadt Winterthur. Zuvor arbeitete er unter anderem insgesamt 18 Jahre als Inland-Redaktor bei der Thurgauer Zeitung und beim Landboten. Mehr Infos

