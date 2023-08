Sport für alle in Illnau-Effretikon – Active City hat sich etabliert 60 Gratis-Kurslektionen in 14 Sport- und Bewegungsarten begeisterten über 1100 Teilnehmende. Frauen waren besser vertreten als Männer, und eine Altersgruppe stach hervor. Till Burgherr

Die Stadt Illnau-Effretikon wurde während sechs Wochen zur Active City. Foto: PD

Während sechs Wochen im Mai und Juni war Illnau-Effretikon eine Active City. Das Programm mit 60 Kurslektionen in 14 verschiedenen Sport- und Bewegungsarten setzte die Bevölkerung in Bewegung. Ob Pilates, Tai-Chi, Selbstverteidigung oder Linedance: Das Angebot war breit und richtete sich an die ganze Bevölkerung, und zwar unabhängig von Alter oder Fitnessniveau.