Champions League: Achtelfinal – Adeyemis Traumsolo lässt Dortmund jubeln Der Bundesligist gewinnt das Hinspiel gegen Chelsea auch dank Goalie Gregor Kobel 1:0.

Am Schluss spielt er auch noch den Keeper aus: Karim Adeyemi zieht an Kepa Arrizabalaga vorbei und schiebt ein zum 1:0. Foto: AFP

Borussia Dortmund hat seinen Siegeszug auch gegen Shopping-Weltmeister Chelsea fortgesetzt und die Hoffnungen auf den ersten Champions-League-Viertelfinal seit zwei Jahren genährt. Der Tabellendritte der Bundesliga zeigte am Mittwochabend vor 81’365 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park einen furchtlosen und hoch engagierten Auftritt gegen das mit 600 Millionen aufgemotzte Star-Ensemble aus London.

Das viel umjubelte Tor zum 1:0 erzielte der deutsche Nationalstürmer Karim Adeyemi in der 63. Minute mit einem famosen 70-Meter-Solo. Die Entscheidung übers Weiterkommen fällt im Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge.

Mit Geplänkel hielten sich beide Mannschaften in Dortmund erst gar nicht auf. Der BVB stürmte gleich nach dem Anpfiff Richtung Gästetor. Julian Brandts Schussversuch wurde aber abgeblockt. Durchatmen Fehlanzeige, Chelsea setzte unter dem Gesang der Dortmunder Fans prompt zum Gegenangriff an.

Mit einem starken Tackling stoppte Nils Schlotterbeck aber den hochbegabten ukrainischen Zuzug Mychajlo Mudryk, zusammen mit dem argentinischen Weltmeister Enzo Fernández hatte allein dieses Duo Chelsea 200 Millionen Euro gekostet im Winter. Es blieb intensiv auf dem Rasen, es blieb laut auf den Rängen. «Die Zuschauer hier werden auch eine grosse Rolle spielen», vermutete Chelsea-Coach Graham Potter schon vor dem Anpfiff.

Allerdings löste sich seine Mannschaft auch immer wieder gefährlich aus dem Dortmunder Druck und versuchte oft über Mudryks linke Seite, Kai Havertz in der Spitze ins Spiel zu bringen. Ein anfängliches Corner-Plus von Chelsea blieb für den BVB ohne Folgen, ein Freistoss, den Gäste-Captain Thiago Silva dreist mit der Hand ins Tor lenkte, ebenfalls. Stattdessen musste sich Chelseas Abwehrchef nun etwas zurückhalten, um nicht vorzeitig vom Platz zu fliegen. Fürs Handspiel bekam er die Gelbe Karte.

Dortmund hatte mehr Ballbesitz als Chelsea, gute Kombinationen, Einsatz und Leidenschaft, durfte sich aber nie sicher fühlen. Bei einem der schnellen Konter zielte der ebenfalls im Winter neu gekommene João Félix (32.) nicht genau genug, fünf Minuten später traf er die Latte. Zwischendurch hatte auf der Gegenseite Adeyemi bei einem Schuss vom Strafraum das Tor knapp verfehlt. In einer temporeichen ersten Hälfte war es dann erneut Brandt, der einmal mehr Weltmeister Fernández keine Chance liess und Marius Wolf auflegte. Der Schuss des 27-Jährigen ging aber auch vorbei.

Kobel zeigt seine Klasse

In der zweite Hälfte machte zuerst Chelsea Druck. Und es wurden die Minuten von Gregor Kobel, der bei einigen Paraden seinen Kasten sauber hielt. Ein Gegentor drohte, die Führung für den BVB wurde es aber dank Adeyemis Supersprint. Tief in der eigenen Hälfte bekam er den Ball und rannte los. Vorbei an den Chelsea-Profis, vorbei am Chelsea-Keeper. Mit dem linken Fuss schob er den Ball ins leere Tor.

Zurücklehnen konnten sich die Borussen aber beim besten Willen nicht, es blieb ein intensives und mitreissendes Spiel. Emre Can kratzte den Ball in höchster Not in der 78. Minute noch von der Linie, ehe es in der Schlussphase auch noch am Seitenrand hitzig inklusive Rudelbildung wurde nach einem Dortmunder Foul direkt vor der Chelsea-Bank. Aber auch das überstand der BVB.

Benfica siegt weiter

Im anderen Match des Abends setzte Benfica Lissabon seine Erfolgsserie fort. Die Portugiesen gewannen beim FC Brügge 2:0 und erspielten sich so eine ideale Ausgangslage für den Einzug in den Viertelfinal. João Mário (51./Foulelfmeter) und David Neres (88.) erzielten die Tore für Benfica, das in dieser Königsklassen-Saison weiter ungeschlagen ist. Das Rückspiel findet am 7. März im Estádio da Luz statt.

DPA

Fehler gefunden?Jetzt melden.