Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Adieu, Telefonbuch Erstmals seit 1880 erscheint im kommenden Jahr kein Telefonbuch mehr. Ein Rückblick in die Zeiten, als das Telefon noch mit Skepsis beäugt wurde und Kinder den Umgang mit dem Telefonbuch in der Schule lernten. Regula Geiser

Telefonbuch von Winterthur und Umgebung, 1991. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Marc Dahinden / bildarchiv.winterthur.ch

In ein paar Tagen geht nicht nur das alte Jahr zu Ende, sondern auch die Geschichte des Telefonbuchs. 2022 erschienen die letzten gedruckten Telefonbücher der Schweiz. Was Ende des 19. Jahrhunderts in Zürich begann, endet nun für immer.

Von «Telefonbuch» kann in den Anfangsjahren der Telefonie jedoch noch nicht die Rede sein, die erste «Liste der Sprech-Stationen der Zürcher Telephon-Gesellschaft», die 1880 erschienen ist, war eine dünne Broschüre mit lediglich 99 Einträgen. Die Skepsis gegenüber den neuartigen «Sprech-Stationen» war in weiten Teilen der Bevölkerung gross, und die Anschaffungskosten und Gesprächstaxen hoch. So waren es zunächst nur einzelne Geschäfte und vermögende Privatpersonen, die sich einen Anschluss leisten konnten.

Der Umgang mit dem Telefonbuch wurde in der Schule gelehrt

Erst nach 1945 wurde ein eigener Telefonanschluss langsam zur Norm und die Telefonbücher immer dicker. In den 1960er-Jahren stieg die Anzahl Anschlüsse schweizweit auf 1’466’000, den Höhepunkt erreichte sie 1995 mit 4’318’000 Anschlüssen. Der richtige Umgang mit dem Telefonbuch wurde in der Schule gelernt, inspirierte aber auch zu lustigen Telefonstreichen oder Entdeckungen von ungewohnten Nachbarschaften wie zum Beispiel Bruder Claus und Claudia Cardinale in einer kleinen Thurgauer Gemeinde.

Damit ist jetzt leider Schluss. Doch wer das Telefonbuch jeweils gern gelesen hat, muss nicht traurig sein. Sämtliche analogen Telefonbücher werden im PTT-Archiv in Bern aufbewahrt und sind dort – und teilweise auch online – einsehbar.

