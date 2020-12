Der «Landbote»-Adventskalender – 24. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und die Geheimnisse, die sich dahinter verbergen. Delia Bachmann

Eines der Gebärzimmer im Kantonsspital Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Hier haben sich schon viele Wunder ereignet. Und es werden noch viele folgen. In den Gebärzimmern am Kantonsspital Winterthur kommen jedes Jahr rund 1700 Kinder zur Welt. Wer nachrechnet, kommt da auf viereinhalb Kinder pro Tag.

Die Chancen stehen also gut, dass es ein oder vielleicht auch gleich mehrere Weihnachtsbabys geben wird. Vielleicht ist heute in Winterthur schon ein neuer Mensch zur Welt gekommen? Vielleicht passiert es gerade jetzt? Im KSW, ganz in unserer Nähe.

Trotz all der Einsamkeit, der Unsicherheit, der Trauer, des Schmerzes, die uns diese Pandemie gebracht hat, das Leben geht weiter. Es gibt kaum etwas Tröstlicheres, etwas Hoffnungsvolleres als neues Leben, als einen neuen, kleinen Menschen. Vermutlich auch deswegen mögen wir die Weihnachtsgeschichte so gerne.

Apropos: Obwohl das Kantonsspital Winterthur durch Covid eine hohe Belastung erlebt, abgewiesen werden muss niemand. Die Gebärabteilung ist offen, und es gibt auch speziell eingerichtete Zimmer, in denen Frauen mit Covid gebären könnten. Es muss also niemand für die Geburt in den Stall und sein Baby in die Krippe legen. Ist auch gut so, eine Geburt ist genug Weihnachtswunder, egal wo sie stattfindet.