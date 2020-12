Der «Landbote»-Adventskalender – 19. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und was sich dahinter verbirgt. Mirko Plüss

Steht immer wieder temporär am Winterthurer Hauptbahnhof: Ein Bistrowagen der SBB. Foto: Keystone

Auch diese Adventstür steht – Dutzende Male pro Tag, wenn auch nur für ein paar Minuten – in Winterthur. Doch dahinter verbirgt sich nicht nur Zürich retour, sondern fast die ganze Welt – man muss nur einsteigen und sitzen bleiben. Wie lange würde es beispielsweise dauern, bis man von der Eulach aus nur auf Schienen den Atlantik erreicht? Steigen Sie frühmorgens auf Gleis 3 in den Intercity nach Genf ein, wechseln Sie dort in den französischen Expresszug nach Lyon und nach zweimal Umsteigen in Barcelona und Vigo sind Sie in Porto und geniessen gegrillten Tintenfisch mit einem Glas Wein. Reine Fahrtzeit ungefähr 30 Stunden.

Und wären alle Grenzen offen und wir alle bereits geimpft – was stünde einem wirklich grossen Zugabenteuer im Weg? Fahren Sie wiederum von Winterthur aus über Schaffhausen, Frankfurt und Berlin nach Moskau. Dort nehmen Sie die Transsibirische Eisenbahn nach Peking – zugegeben, das dauert und kostet etwas. Von China aus führt dann eine wunderschöne Panoramaroute weiter nach Vietnam an die Pazifikküste, das entschädigt für viele Strapazen. Denn die Fahrtzeit beträgt etwa zwei Wochen, also eher was für die Sommerferien.

Sie wissen nicht so recht, ob Sie sich das wirklich antun wollen? Keine Sorge: Zumindest in diesem Jahr geht ja ohnehin nicht viel mehr als träumen. Doch das nächste Jahr kommt bestimmt – genauso wie der nächste Zug. Alle paar Minuten ab Hauptbahnhof Winterthur. (mpl)