Der «Landbote»-Adventskalender – 2. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und die Geheimnisse, die sich dahinter verbergen. Michael Graf

Lange Flure voller Rollwagen, und ab und zu hasten Baristas, Apothekerinnen oder Coop-Mitarbeiter vorbei: Die Stadttor-Katakomben. Johanna Bossart

So sieht es also im Bauch des Bahnhofs aus, in den Katakomben des Stadttors. Die ausfahrbare Falltür im Bahnhofplatz, die eigentlich ein Warenlift ist, führt mehrere Stockwerke tief in ein System von Servicegängen, gesäumt mit leeren und vollen Rollwagen.

Immer wieder ahnt man, was sich jenseits der Türen befindet – wenn Apothekerinnen mit weissen Kitteln Medikamente vorbeirollen oder wenn Kaffeeduft in die Flure schwappt. Sehenswert auch die Maschinenräume: Riesige Eistanks speichern im Sommer Kälte, um das treibhausartige Gebäude zu kühlen. Heute ist dagegen die Gasheizung gefragt.

Der Autor hatte diese Unterwelt im Rahmen einer kleinen Reportage im Sommer 2017 erkunden können und denkt jedes Mal daran, wenn er über die Falltür auf dem Bahnhofplatz läuft. Was sich sonst noch hier unten versteckt, können Sie hier nachlesen.