Helikopterlandeplatz auf dem Dach des KSW: Im Frühling landeten dort Rega-Helikopter mit zwei schwer erkrankten Covid-Patienten aus dem Elsass. Foto: Marc Dahinden

Wenn ein Rega-Helikopter auf dem Dach des Kantonsspitals Winterthur landet, dann handelt es sich in der Regel um einen Notfall. Das war auch am 2. April dieses Jahres der Fall. Weil die Spitäler im Elsass damals wegen Corona am Anschlag waren und das KSW noch Kapazität hatte, transportierten Rega-Helikopter zwei schwer erkrankte Covid-Patienten von Colmar nach Winterthur. Wochen später zeigte sich: Beide Franzosen hatten die Krankheit überlebt. Die Schwester eines der beiden Elsass-Patienten schrieb damals unter einen Bericht des «Landboten» im Mai: «Vollkommen richtig, mein Bruder wurde von den Ärzten des KSW gerettet.»

Der «Landbote» konnte kürzlich mit dem «Bruder» telefonieren. Der Mann ist heute fast ganz genesen und voll des Lobes für das Kantonsspital: «Ich bin dem Spitalpersonal unendlich dankbar. Ohne deren Hilfe wäre ich heute nicht mehr am Leben.»