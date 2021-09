Streit um Götterbüste – Ägypten verlangt Kunst von der Zürcher Goldküste zurück Ein Urteil aus Bellinzona entsetzt Kunstexperten. Ohne Beweis, dass es um Raubkunst geht, werden wertvolle Artefakte ausgehändigt. Ein Präzedenzfall mit Folgen – auch für Museen. Catherine Boss

Laut ägyptischer Staatsanwaltschaft sind die Artefakte vom Zürichberg in Al Badrashin illegal ausgegraben worden. Foto: Keystone

Eigentlich suchen die Ermittler der Bundesanwaltschaft vor sieben Jahren in der Villa an der Zürcher Goldküste nach Hinweisen auf Geldwäscherei. Denn der Topbanker, dessen Heim sie inspizieren, soll in einen Fall von Bestechung in Millionenhöhe für ein Waffengeschäft und in der Schweiz gewaschene Gelder eines griechischen Ex-Ministers involviert sein.

Doch bei der Hausdurchsuchung stossen die Strafverfolger auf unerwartete Schätze: Eine Granitstatue des ägyptischen Gottes Amun von 1400 vor Christus steht zu Hause beim Verdächtigen. Und eine fast einen Meter hohe Alabastervase aus dem Alten Königreich Ägyptens, rund 4200 bis 4700 Jahre alt.