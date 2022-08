Warnung vor Aufstieg zum Mont Blanc – Ärger um Hobby-Alpinisten: Gemeinde schliesst Hütten Wegen Steinschlägen wird zurzeit von einem Aufstieg auf den Mont Blanc abgeraten. Doch viele schlecht ausgerüstete Alpinisten ignorieren die Warnung.

Alpinisten campieren auf dem Weg zum Mont-Blanc-Gipfel auf dem «Couloir du Gouter». (Archivbild) Foto: Philippe Desmazes (AFP)

Weil Hobbyalpinisten trotz aktueller Warnungen immer wieder den Aufstieg zum Mont Blanc vom französischen Saint-Gervais starten, hat der Bürgermeister der Gemeinde die Schliessung von Berghütten angeordnet.

Die Hütten Tête Rousse und Goûter sollten bis auf weiteres zu sein, teilte Bürgermeister Jean-Marc Peillex am Freitag mit. «Wie traurig, von einigen Haudegen, die weder Gott noch Gebot kennen, dazu gezwungen zu werden, eine Entscheidung zu treffen, die nicht notwendig sein sollte», schrieb Peillex.

Bereits seit Mitte Juli rät der Ort in Rücksprache mit der Präfektur wegen Steinschlägen von Aufstiegen zum Mont Blanc ab. Bergführer aus Chamonix und Saint-Gervais begleiten Peillex zufolge seitdem auch keine Touren mehr auf den höchsten Gipfel der Alpen. Peillex sagte im französischen Sender RMC, der Berg donnere, es gebe Felsen gross wie Autos, die sich lösten. Das Problem: Einigen Alpinisten sei es egal, was Präfektur und Bürgermeister sagten, sie versuchten trotz Warnung den Mont Blanc zu erklimmen. «Sie wähnen sich in einem Videospiel.»

Der sichtlich aufgebrachte Peillex, dem schlecht vorbereitete Alpinisten schon länger ein Dorn im Auge sind, würde am liebsten eine saftige Kaution von diesen Bergsteigern einkassieren. Für einen «Aufstieg mit dem Tod im Gepäck» sollten seiner Meinung nach 15’000 Euro einbehalten werden, um Kosten für Rettung und Grabstätte abzudecken. Dass französische Steuerzahler im Zweifel dafür aufkämen, sei nicht hinnehmbar, schrieb er unlängst. Peillex schrieb aber auch, dass dies wohl juristisch nur schwer durchzusetzen wäre.

Bleibt bis auf weiteres geschlossen: Die Hütte Tête Rousse auf dem gleichnamigen Gletscher. (Archivaufnahme) Foto: Jean-Pierre Clatot (AFP)

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.