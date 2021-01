Sebastian Foss-Solevaag

Wir sind nahe an der Entscheidung. Foss-Solevaag hat in dieser Saison auch schon ein Rennen gewonnen. Was kann er zeigen? Eine eigentlich solide Fahrt, am Schluss bleibt ein kleines Polster. Es reicht nicht!!! Rang 6 für den Norweger. Aerni ist auf jeden Fall Vierter.