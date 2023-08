Ärztehaus und Apotheke in Elsau – Das erste Gesundheits­zentrum im Eulachtal ist eröffnet Die neue Praxis mit Apotheke in der Siedlung Hofwis bietet von Pädiatrie über Geburtshilfe bis zu kleinen chirurgischen Eingriffen alles an. Nicole Döbeli

Die Ärztinnen Sandra Köppel (links) und Maria Maschio sind die Inhaberinnen des Zentrums. Foto: Marc Dahinden

Die erste Apotheke im Eulachtal ist bereits gut besucht. Zwei Mitarbeiterinnen bedienen die Kundinnen und Kunden, die die neuen Räume in der Siedlung Hofwis durch die grossen Schiebetüren betreten. Im gleichen offenen Raum befindet sich auch der Empfang der Hausarztpraxis, wo sich die Patienten anmelden können. Eröffnet hat das Gesundheitszentrum Anfang August. Die Inhaberinnen sind Maria Maschio, die bereits seit 24 Jahren als Hausärztin in Elsau tätig ist, und Sandra Köppel, der das Medzentrum in Pfungen gehört.

Kennen gelernt haben sich die beiden über den Elsauer Hausarzt Franz Stamm, der auf seine Pensionierung hin eine Nachfolgelösung suchte. Weil sich die Praxis, in der er mit Maschio zusammenarbeitete, in seinem Wohnhaus befand, musste ein neuer Standort gefunden werden. Über Stamms Kontakt zur Stiftung Pro Elsau entstand die Idee, in der neuen Siedlung Hofwis ein Gesundheitszentrum zu bauen. Köppels Medzentrum in Pfungen diente dabei als Vorbild. Stamm stellte die Ärztinnen einander vor: «Und wir haben schnell gemerkt, dass wir uns gut verstehen», sagt Maschio und lacht.

Mehrere Bereiche, ein Team

Vieles, was im Pfungemer Zentrum funktioniert, hätten sie in Elsau übernommen, sagt Köppel. Die Mitarbeitenden der Praxis und der Apotheke bildeten ein grosses Team und arbeiteten eng zusammen. Das widerspiegelten auch die Räume, die offen gestaltet seien und die Bereiche nicht voneinander abtrennten. Maschio bestätigt, dass sich das bestehende Praxisteam und die neuen Mitarbeiterinnen der Apotheke bereits in den ersten Wochen sehr gut zusammengefügt hätten.

Viel Holz und Erdfarben machen das Farbkonzept des neuen Zentrums aus. Auch im Wartezimmer. Foto: Marc Dahinden

Die Hausarztpraxis ist die einzige in der Umgebung von Elsau. Das Einzugsgebiet erstrecke sich bis nach Schlatt, Hagenbuch und Wiesendangen, sagt Maschio. In Winterthur-Hegi sei die ärztliche Versorgung ebenfalls dünn, auch von dort kämen Leute nach Elsau. Die neue Apotheke in der Hofwis ist zudem die erste im ganzen Eulachtal. Zuvor musste man für Medikamente entweder weit in die Stadt Winterthur hinein- oder bis nach Aadorf im Thurgau hinausfahren.

Das Ziel des Zentrums sei erstens, die Gesundheitsversorgung zu sichern, und zweitens, auszubauen, sagt Maschio. Die Praxis ist deshalb mit einem neuen Röntgengerät und Ultraschall ausgestattet, verfügt über einen Operationsraum für kleinere Eingriffe und hat weitere Sprechzimmer im ersten Obergeschoss in Reserve, die beispielsweise von Hebammen oder Komplementär­medizinerinnen genutzt werden könnten. Eine Therapeutin für Traditionelle Chinesische Medizin ist dort bereits eingemietet. Die drei Hausärztinnen decken neben der Allgemeinmedizin von Pädiatrie über Gynäkologie und Geburtshilfe bis zu Chirurgie alle Bereiche der medizinischen Grundversorgung ab. Unterstützt werden sie von fünf medizinischen Praxisassistentinnen, einer klinischen Fachspezialistin und zwei Lernenden.

Platz für weitere Patienten

Zurzeit könnten sie noch neue Patientinnen und Patienten aufnehmen, sagt Maschio. Das Ärzteteam würde sie zudem gerne um eine Person erweitern: «Aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden.» Das Apothekenteam deckt ebenfalls kleinere Behandlungen ab. Bei den zwei Apothekerinnen und drei Pharmaassistentinnen kann jederzeit ohne Voranmeldung Blutdruck gemessen, geimpft oder Augen- und Hautchecks gemacht werden.

Köppel, die in Elsau vor allem die geschäftsführende Apothekerin, Sabina Geslin, unterstützt und Maschio, die als leitende Ärztin fungiert, sind sehr zufrieden mit dem Start in Elsau. «Auch den Kunden und den Patienten gefällt es gut hier. Fast jeder macht ein Kompliment», sagt Maschio. Dass Patienten am alten Standort auftauchen, sei zwar ein paarmal passiert. Die neue Praxis liege aber nur 200 Meter entfernt, sodass trotzdem alle rechtzeitig zu ihren Terminen gekommen seien.

