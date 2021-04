Marlen Reussers verrücktes Leben – Ärztin, Politikerin, Radprofi – diese Frau kann fast alles Sie war ein Sportmuffel mit kaputten Füssen und strampelte aus dem Nichts an die Weltspitze: Für die Bernerin Marlen Reusser scheint es kaum Grenzen zu geben. Philipp Rindlisbacher

Einzigartige Erscheinung: Marlen Reusser hat viele Talente. Und noch mehr Selbstvertrauen. Foto: Ulf Schiller (Freshfocus)

Marlen Reusser war 17, Gymnasiastin, Sportmuffel. Der Turnlehrer verlangte ihrer Meinung nach Unzumutbares: Alle Schüler sollten an einem Inlineskating-Rennen in Biel teilnehmen oder den knapp fünf Kilometer langen Berner Altstadt-Grand-Prix laufen. «Saudoof» fand Reusser den Plan. Der Lehrer aber liess sich nicht umstimmen.

Und so begann die Emmentalerin daheim auf dem Bauernhof zu trainieren. Turnschuhe an, los gings – doch nach der zweiten Scheiterbeige machte sie bereits kehrt. Am GP rannte sie dennoch. Und war fasziniert von der Atmosphäre. Sie sagt: «Ohne diesen Lehrer wäre aus mir keine Sportlerin geworden.»