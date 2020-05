Schulen im Flaachtal – «Affront gegenüber der Bevölkerung» Die Interessengemeinschaft «Lass die Schulen im Dorf» kritisiert die Schulbehörde. Diese will drei der fünf Schulstandorte im Flaachtal schliessen. Markus Brupbacher

Markus Döbeli von der Interessengemeinschaft «Lass die Schulen im Dorf» auf dem Gelände des Primarschulhauses Trottenacker in Dorf. Geht es nach dem Willen der Schulpflege, soll auch dieses Schulhaus geschlossen werden. Foto: Madeleine Schoder

Seit gut fünf Jahren gibt es im Flaachtal nur noch eine Schulgemeinde, aber nach wie vor fünf Schulstandorte. Die Schulpflege will nun drei der fünf Standorte schliessen. Dadurch würden Berg am Irchel, Dorf und Volken ihr eigenes Schulhaus verlieren. Im Gegenzug sollen die zwei verbliebenen Schulhäuser in Buch am Irchel und Flaach ausgebaut werden.