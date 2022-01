Festival in Winterthur – Afro-Pfingsten verlassen Altstadt Die Afro-Pfingsten sollen dieses Jahr stattfinden – aber nicht am gewohnten Standort. Die Pandemiesituation lasse keine andere Entscheidung zu, heisst es beim Vorstand. Jonas Keller

Auch dieses Jahr fehlen die Afro-Pfingsten in der Altstadt. Archivfoto: Enzo Lopardo

«Aufgrund der aktuellen Lage ist es leider nicht möglich, das Festival wie gewohnt in der Altstadt durchzuführen», meldete der Verein Afro-Pfingsten am frühen Dienstagabend. Das Festival, das dieses Jahr 32 wird, zieht stattdessen für die kommende Ausgabe auf den Teuchelweiherplatz und in die Reithalle um. Das Festival soll vom 1. bis 5. Juni stattfinden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Umzug nur vorübergehend

Vereinspräsident Gregor Matter sagt, nach den jetzigen Regeln wäre eine Durchführung des geplanten Programms mit Konzerten, einem Markt, Workshops und Filmvorstellungen in der Altstadt nicht möglich gewesen. Man habe sich deshalb entschieden, auf den Plan B zu setzen. Ein endgültiger Auszug aus der Altstadt sei dies aber nicht: Sobald die Corona-Pandemie es zulasse, kehre man gerne zurück, so Matter.

Im vergangenen Jahr musste das Festival auf Onlinekonzerte ausweichen. Auf dem Neumarkt gab es nur einen «symbolischen Marktstand» mit äthiopischem Essen. Im Jahr zuvor waren die Afro-Pfingsten aufgrund der ersten Corona-Welle komplett ausgefallen.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.