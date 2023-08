Afroamerikanerin in Ghana – Amerikas Nachkommen der Sklaven suchen ihre Wurzeln in Afrika – sie blieb Zehntausende Schwarze besuchen die Länder, in denen ihre Vorfahren zwangsverschifft wurden. Einige bleiben für immer. Wie Adwoa Davis, die in Ghana täglich die Geschichte spürt. Bernd Dörries aus Accra

Gekommen, um nicht wieder wegzugehen: Adwoa Davies vor ihrem Haus in Accra. Foto: Bernd Dörries

Adwoa Davis hatte Monate mit dem Besuch gewartet, und als sie so weit war, dachte sie, sie sei auf alles vorbereitet. Dann stand sie vor der «Door of no return», der Tür in der Festung Elmina nicht weit von Ghanas Hauptstadt Accra, durch die über fast vier Jahrhunderte Zehntausende schwarze Menschen aus Afrika gehen mussten, um als Sklavinnen und Sklaven in die Welt verschifft zu werden. Man sieht nicht sehr viel, ein bisschen Meer, ein bisschen Gebüsch. Man kann aber auch alles sehen, so wie Adwoa Davis, die Gewalt, den Tod, die Entwurzelung, den Schmerz. Die ganze Geschichte. Sie habe keine Luft mehr bekommen vor der Tür, sagt Adwoa Davis.