50'000 Franken Schaden im Rettungswagen – Aggressiver Patient verletzt Sanitäter in Winterthur

Ein Rettungssanitäter wollte helfen – und wurde dabei Opfer eines Angriffs. Foto: Tamedia

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Freitag wurde die Stadtpolizei Winterthur alarmiert, weil ein Patient in einem Rettungswagen beim Kantonsspital Winterthur einen Rettungssanitäter angriff. Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille war der Patient bereits geflüchtet. Im Rahmen der sofort ausgelösten Nahbereichsfahndung konnte er jedoch unweit des Tatortes arretiert und in die Notfallstation gebracht werden. Nach der medizinischen Betreuung sei er verhaftet worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Gemäss ersten Ermittlungen wollte das Rettungsteam den Mann in die Notfallstation des Kantonsspitals bringen. Kurz vor dem Eintreffen am Zielort griff der aggressive Patient den betreuenden Rettungssanitäter an und verletzte ihn dabei. Ausserdem beschädigte er den Rettungswagen und medizinische Geräte. Dann rannte er davon. Der entstandene Sachschaden dürfte mehr als 50’000 Franken betragen.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 38-jährigen abgewiesenen Asylbewerber aus dem Iran. Er wird sich wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie wegen Verstössen gegen die Ausländergesetzgebung verantworten müssen.

