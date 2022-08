Tamedia-Abstimmungsumfrage – AHV, Massentierhaltung, Verrechnungs­steuer – wie stimmen Sie ab? Der 25. September bringt neue Urnengänge. Haben Sie sich schon entschieden? Nehmen Sie hier an unserer Umfrage teil! Red

Ende September befindet das Schweizer Stimmvolk über vier Vorlagen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In einem Monat stehen wieder Abstimmungen an. Massentierhaltungsinitiative, zwei Vorlagen zur AHV-Reform (AHV 21) und das Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer: Am 25. September entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über vier eidgenössische Vorlagen.

Haben Sie sich schon eine Meinung gebildet? Verraten Sie sie uns und nehmen Sie hier an der Abstimmungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia teil.

