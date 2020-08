Diamond-League-Meeting Monaco – Ajla Del Ponte gewinnt sensationell über 100 Meter Die Schweizerin siegt völlig überraschend beim Leichtathletik-Meeting in Monaco. Sie läuft die 100 m in 11,16 Sekunden. Marco Oppliger

Historischer Sieg: Ajla Del Ponte (M.) gewinnt über die 100 Meter. Foto: Eric Gaillard (AP)

Wahnsinn! Ajla Del Ponte gewinnt das 100-Meter-Rennen am Diamond-League-Meeting in Monaco. Die Tessinerin reüssiert in 11,16 Sekunden vor der Amerikanerin Aleia Hobbs (11,28) und der Deutschen Gina Lückenkemper (11,31). Es ist eine historische Leistung von Del Ponte: Noch nie gewann eine Schweizerin über 100 Meter in der Diamond League. Insgesamt ist es erst der dritte Erfolg einer Schweizer Leichtathletin auf dieser Stufe: Vor Del Ponte siegten nur Lea Sprunger (400 m Hürden/2018) und Nicole Büchler (Stab/2017).