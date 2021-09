Lockerer ZSC-Heimsieg – Ajoie ein Angstgegner? Das war einmal Die ZSC Lions dominieren den Aufsteiger, schalten dann aber zurück und siegen «nur» 5:2. Sven Andrighetto trifft zweimal, Chris Baltisberger gibt sein Comeback. Simon Graf

Fünf Tore konnten die ZSC-Cracks bejubeln: Gegen Ajoie waren sie nie gefährdet. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Als der ZSC noch ZSC hiess und den Löwen nur im Wappen hatte und nicht im Namen, war der HC Ajoie so etwas wie der Angstgegner der Zürcher. Am bittersten war das 4:5 in der Overtime am 26. März 1988, wegen dem sie den Aufstieg verpassten. Die Rückfahrt aus Pruntrut gilt als die traurigste in der Clubgeschichte. Doch auch in jüngerer Zeit setzte es für die Zürcher im Cup zwei erstaunliche Niederlagen gegen die Jurassier ab, zuletzt Ende November 2019 im Viertelfinal ein 3:6, als Hazen/Devos tanzten und der Swiss-League-Club den Wettbewerb später gewann.

Doch im Cup die semi-motivierten Oberklassigen überraschen oder dann in der National League mitspielen, das sind zwei Paar Schuhe. Das erfährt dieser Tage der HC Ajoie, der mit viel Enthusiasmus, aber etwas weniger Klasse in sein Abenteuer in der höchsten Liga gestiegen ist. Der Auftakt mit einem 1:3 gegen Biel machte noch Hoffnung. Das 2:7 gegen Lugano war dann schon ein herber Dämpfer. Im Hallenstadion waren die Jurassier lange überfordert, doch weil die ZSC Lions nach dem 4:0 zwei Gänge zurückschalteten, konnten sie immerhin das Resultat in Grenzen halten.

Die 3 Infos einblenden Chris Baltisberger Nach über acht Monaten Verletzungspause gab der 29-Jährige sein Comeback – und erzielte mit dem 3:0 gleich ein Tor. Die technisch und läuferisch so versierte Mannschaft kann ihren Vorkämpfer gut gebrauchen. Sven Andrighetto Der flinke Flügel kostete die Freiheiten, die ihm die Jurassier gewährten, aus und schoss seine ersten zwei Saisontore. Es hätten auch noch mehr werden können. Jérôme Gauthier-Leduc Der Frankokanadier, der die Defensive Ajoies stabilisieren soll, fiel gegen Ende des Startdrittels verletzt aus. Der Aufsteiger dürfte eher früher als später darüber nachdenken, einen zweiten ausländischen Verteidiger zu verpflichten.

5:2 hiess es am Schluss für die Zürcher, und Coach Rikard Grönborg dürfte in der Kabine nicht nur Worte des Lobes gefunden haben. Denn so temporeich die Lions starteten, so locker nahmen sie das Ganze im Schlussabschnitt. Anstatt noch ein paar Tore mehr zu schiessen, handelten sie sich eine dumme Strafe nach der anderen ein, weil sie nicht mehr Schlittschuh fuhren, und so kam der Aussenseiter zu zwei Toren. Krüger traf im Finish dann noch ins verlassene Gehäuse.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Ajoie 5:2 (3:0, 1:0, 1:1) 7237 Zuschauer. – Tore: 5. Andrighetto (Roe, Quenneville) 1:0. 16. (15:02) Sigrist (Andrighetto/Ausschluss Hauert) 2:0. 17. (16:27) Chris Baltisberger (Diem) 3:0. 37. Andrighetto (Noreau, Azevedo/Ausschluss Rouiller) 4:0. 47. Frossard (Hazen/Ausschluss Schäppi) 4:1. 54. Schmutz (Devos) 4:2. 60. (59:10) Krüger (ins leere Tor) 5:2. – Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Ajoie. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Malgin (krank), Bodenmann, Riedi, Morant (verletzt), Ajoie ohne Asselin (verletzt) und Joggi (krank). – 14. Tore Geerings aberkannt (Torhüter-Behinderung). 16. Hollenstein verschiesst Penalty. Ajoie von 58:09 bis 59:10 ohne Torhüter.

So versiert die ZSC Lions sind, sie müssen aufpassen, dass sie nicht überheblich werden, wenn der Gegner so unterlegen ist wie dieses Ajoie. Es gilt, auch in solchen Spielen das Tempo hochzuhalten – so wie es der EV Zug im letzten Winter tat. Gute Gewohnheiten ist das Stichwort. Aber immerhin: Nach einem durchzogenen Saisonstart mit einem Sieg, zwei Overtime-Niederlagen und einem Spielabbruch ist jeder Sieg gut, um allmählich Fahrt aufzunehmen. Andrighetto traf zweimal, Sigrist feierte seine Vertragsverlängerung mit einem Tor, Chris Baltisberger sein Comeback ebenfalls.

Und Ajoie? Wenn das Tempo hoch ist, ist die dünne Abwehr gnadenlos überfordert. Wenn Hazen und Devos Platz bekommen, können sie gefährlich sein. Aber nur dann. Die beiden Überflieger der Swiss League warten noch auf ihr erstes Saisontor.

