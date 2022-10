Börse und Anleger – Aktie der Credit Suisse stürzt erneut ab Auch am Montagmorgen verliert der Bankentitel zeitweise über 10 Prozent.

Wer auf die CS-Aktie schaut, wagt derzeit einen tiefen Blick in den Abgrund. Foto: Keystone

Die schon arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (CS) geben am Montagmorgen zeitweise zweistellig nach und markieren damit ein neues Allzeittief. Als Grund gilt laut Händlern, dass immer mehr Anleger einen finanziellen Kollaps der Grossbank befürchten.

Die CS-Valoren tauchten kurz nach Handelsstart konkret um über 10 Prozent und fielen damit auf ein neues Allzeittief bei 3,518 Franken. Um 10.10 Uhr sind sie immer noch 9,2 Prozent im Minus. Seit Anfang Jahr haben sie somit nun mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren.

«Ist das möglich? Ja, es ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich.»

Laut Börsianern wird derzeit wild über die Finanzkraft der Gruppe und die möglicherweise anstehenden Restrukturierungen diskutiert. Ausdruck dieser Spekulationen sei, dass die Preise für Absicherungspapiere gegen eine Pleite der Bank – sogenannte Credit Default Swaps – massiv angestiegen seien.

«Das bedeutet, dass der Markt einen Ausfall einer der grössten Schweizer Banken aggressiv einpreist», heisst es in einem Kommentar der Experten der Onlinebank Swissquote. Und sie fügen an: «Ist das möglich? Ja, es ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich.» Denn die CS sei mit Sicherheit «too big to fail».

Gar keine Gespräche über mögliche Kapitalerhöhung?

Am Freitag hatte das Management in diesem Zusammenhang noch Durchhalteparolen ausgegeben. Die Performance des Aktienpreises solle nicht über die starke Kapitalbasis und Liquiditätsposition der Bank hinwegtäuschen, hiess es in einem Memo an die Mitarbeiter, das publik wurde. Ausserdem sei die Bank mit ihrer Strategieüberprüfung «gut auf Kurs».

Am Wochenende gab es ausserdem einen Bericht der «NZZ am Sonntag». Demnach soll es Gespräche mit Grossinvestoren über eine mögliche milliardenschwere Kapitalerhöhung, wie spekuliert worden war, gar nicht gegeben haben. Vor gut einer Woche hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Personen geschrieben, die Credit Suisse habe bereits vor einigen Wochen damit begonnen, bedeutende Anleger auf eine Kapitalerhöhung einzustimmen.

Laut den Swissquote-Experten braucht die Bank nun aber trotzdem entweder ein «Weihnachtswunder», dass der neue CEO wie versprochen die Bank innert 100 Tagen auf Vordermann bringt. Oder die Alternative wäre gemäss dem Kommentar, dass die CS von einem Konkurrenten übernommen wird. Und auch eine Rettung durch den Staat sei nicht mehr auszuschliessen. Einig sind sich alle Experten darin, dass die Zeit drängt.

Der Aktienkurs und damit die Bewertung der angeschlagenen Grossbank notieren auf historischen Tiefstwerten. Bis mehr Klarheit herrscht, werden sich die Aktien wohl nicht erholen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von unter 4 Franken ist die zweitgrösste Schweizer Bank an der Börse noch mit rund 10 Milliarden Franken bewertet – im Jahr 2019 waren es noch gut 32 Milliarden gewesen. Die CS ist damit nur noch wenig teurer als die deutlich kleinere Privatbank Julius Bär und macht gerade noch einen Fünftel der Börsenbewertung der Konkurrentin UBS aus.

Milliarden-Kapitalbedarf

Ein allfällige Kapitalaufstockung könnte substanziell ausfallen. Vontobel-Bankanalyst Andreas Venditti geht mit weiteren Beobachtern von einem Kapitalbedarf von rund 4 Milliarden Franken aus. Für die bestehenden Aktionäre würde das eine starke Verwässerung bedeuten – ihr Anteil an der Grossbank und an deren erhofften künftigen Gewinnen würden sich also deutlich verringern.

Mit einer Aufstockung des Kapitals würde die Grossbank in erster Linie die hohen Kosten im Rahmen des im Juli angekündigten Geschäftsumbaus stemmen. Dieser erfolgt in einem für die Bankbranche äusserst widrigen Marktumfeld. Eine Kapitalerhöhung werde umso wahrscheinlicher, je tiefgreifender der Umbau ausfallen werde, so Vontobel-Analyst Venditti. Eine Rolle werde auch spielen, wieviel Kapital die CS selbst Kapital generieren könne.

Teilverkäufe angekündigt

Für Analystin Anke Reingen von der RBC (Royal Bank of Canada) steht die CS-Führung allerdings noch immer vor der Wahl: Die Grossbank könne ihren Umbau mit einer Kapitalaufnahme von 4 bis 6 Milliarden Franken «vorfinanzieren» und sich zudem Kapitalpolster aufbauen. Sie könne aber auch versuchen, die Restrukturierung aus eigenen Erträgen sowie aus den Erlösen vom Verkauf von Bankteilen zu stemmen, schreibt sie in einer Studie.

Vor allem der schon angekündigte Teilverkauf der Investmentbank-Einheit «Securitized Products» (Verbriefte Produkte) könnte der CS eine beträchtliche Summe in die Kasse spülen. Dieser könnte deutlich mehr einbringen als am Markt gemeinhin erwartet, gab sich etwa UBS-Analyst Daniele Brupbacher zuversichtlich. Er erwarte deshalb eine «limitierte» Kapitalerhöhung in der Höhe von 2 Milliarden.

«Bad Bank»

Im Zentrum des CS-Umbaus steht die deutliche Reduktion der jährlichen Kosten auf unter 15,5 Milliarden – zuletzt lag die «Kostenbasis» bei rund 16,8 Milliarden. Dazu muss die Grossbank wohl weitere tiefgreifende Schritte unternehmen. Im Fokus steht vor allem die Investment Bank. Nach diversen Änderungen in den vergangenen Jahren würden hier weitere kleine Schritte wohl nicht ausreichen, meint etwa RBC-Analystin Reingen.

Die «Financial Times» hatte in der vergangenen Woche eine Aufspaltung der Investmentbank ins Spiel gebracht: Abgespalten werden solle etwa das Beratungsgeschäft während riskante Vermögenswerte und Geschäfte, die nicht in den neuen Fokus der Bank passten, in eine «Bad Bank» ausgelagert werden solle, hiess es unter Berufung auf Bankinsider.

Neu wäre ein solches Vorgehen für die Credit Suisse nicht. Bereits zwischen 2015 und 2018 hatte sie eine «Strategic Resolution Unit» (SRU) geführt, in der sie riskante Vermögenswerte und Altlasten ausgelagert hatte. Auch Vontobel-Experte Venditti erachtet eine Neuauflage der SRU als wahrscheinlich. Allerdings sei das derzeitige Umfeld deutlich schwieriger als noch bei der ersten SRU, mahnt er.

Den Schleier bezüglich ihrer neuen Strategie lüften will die Credit Suisse weiterhin erst am 27. Oktober mit der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihr Schweigen bis zu diesem Datum durchhält oder ob sie sich bereits früher zu Klarstellungen genötigt fühlt.

SDA/cpm

