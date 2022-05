Kolumne «Lomo» – Aktualität und Relevanz Der «Landbote»-Kolumnist hat die Formel entdeckt, die erklärt, warum die Informationsgesellschaft so nervt. Johannes Binotto

In der heutigen Medienwelt übertrumpft die Neuigkeit andauernd die Relevanz. Foto: Raphael Moser

Seit Jahren knoble ich daran herum, was es ist, was mich an unserer Informationsgesellschaft so nervt. Was ist es, weswegen mich der andauernde Strom an Neuigkeiten so ermüdet? Unterdessen hab ich eine Formel erfunden, die mein Unwohlsein in knappster Form zusammenfasst. Sie lautet: Aktualität ≠ Relevanz. Und je länger ich diese Formel in meinem Kopf herumdrehe, umso mehr wird mir klarer.

Was zum Beispiel heute im Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard der Anwalt der Verteidigung gesagt hat, ist topaktuell. Aber ist es deswegen auch relevant? Lese ich hingegen die Schriften des schwarzen Denkers Frederick Douglass, finde ich diese hochrelevant, um zu verstehen, wie Rassismus funktioniert, und das, obwohl diese Schriften bereits 180 Jahre zurückliegen und somit gar nicht aktuell sind.

«Um zu wissen, ob etwas aktuell ist, genügt eine Uhr. Um zu bestimmen, ob etwas relevant ist, muss ich erklären und mich exponieren.»

Trotzdem funktioniert unsere Medienwelt so, dass die Neuigkeit andauernd die Relevanz übertrumpft. Nicht umsonst heissen die Präsentationskanäle von Plattformen wie Twitter «Timelines» – in ihnen kommt das zuoberst, was als Letztes geschrieben oder retweetet wurde.

Gewiss ist es so, dass Aktualität und Relevanz auch zusammentreffen können. Wahrscheinlich ist es sogar meistens so, dass das, was wir als relevant erkennen, an etwas anknüpft, was uns aktuell beschäftigt. Nur der Umkehrschluss funktioniert nicht und ist doch weitverbreitet.

Vielleicht passiert das auch deshalb, weil das Bestimmen von Relevanz viel mühsamer ist als das von Aktualität: Um zu wissen, ob etwas aktuell ist, genügt eine Uhr. Um zu bestimmen, ob etwas relevant ist, muss ich erklären und mich damit auch selbst exponieren: Warum finde ich etwas relevant, und für wen ist es relevant? Für alle, für eine Gruppe oder nur für mich? Relevanz kann auch angezweifelt werden. Jemand anders kann mich dafür kritisieren, dass ich das eine und nicht das andere als relevant erachte. Die Aktualität hingegen ist gegen Kritik immun. Sie gibt sich objektiv und verweist aufs eigene Datum, und niemand kann sie mehr bezweifeln.

Vielleicht ist es genau das, was uns so müde macht: die andauernde Aktualität, die nie zum kritischen Mitdenken einlädt, sondern uns nur immer den Mund stopft mit Neuem. Bleibt die Frage: Ist diese Kolumne nicht nur aktuell, sondern auch relevant? Sicher kann ich mir nicht sein. Ich hoffe es.

