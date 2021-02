Entsorgung radioaktiver Abfälle – Akzeptanz gegenüber Endlager nimmt zu Atomkraftwerke, Zwischen- und Endlager: Unter allen Infrastrukturanlagen sind sie zwar nach wie vor sehr unbeliebt. Doch die Ablehnung hat abgenommen. Markus Brupbacher

Verpackt in Lager- und Transportbehälter: Im zentralen Zwischenlager bei Würenlingen lagern die meisten hochradioaktiven Abfälle der Schweiz. Und zwar so lange, bis das geologische Tiefenlager als Endlager gebaut ist. Foto: Kurt Tschan

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Der Pessimist würde sagen zur Hälfte leer, der Optimist zur Hälfte voll. Ähnlich unterschiedlich kann man auf die Resultate einer neuen Bevölkerungsbefragung zum Atomendlager blicken: 70,3 Prozent der Befragten in der Deutschschweiz würden ein solches Lager in ihrer Wohnumgebung als eher bis sehr negativ bewerten.

In den drei möglichen Endlager-Standortregionen sehen diese Werte so aus: 67,6 Prozent Ablehnung im Zürcher Weinland (Zürich Nordost), 73,4 Prozent im Zürcher Unterland (Nördlich Lägern) und 52,9 Prozent am Aargauer Bözberg (Jura Ost).