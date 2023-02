Gastrokolumne «Angerichtet» – Al Wisent in Wiesendangen – «eine richtige Pizzeria» Im al Wisent gibt es leckeres italienisches Essen mit mehr Flair als auch schon – trotzdem ist das Restaurant auch Dorfbeiz geblieben. Roger Meier

Das al Wisent hat 25 Pizzas im Angebot. «Über die Gasse» kostet jede 16 Franken. Foto: Roger Meier

In den letzten Monaten hat sich im al Wisent einiges verändert: Der Eingangsbereich ist mit italienischen Weinflaschen dekoriert, rot-weiss karierte Tischtücher zieren die Tische, und an der Wand lächelt eine junge Claudia Cardinale mit Marcello Mastroianni und anderen italienischen Schauspielern. Pizza und italienisches Essen gibt es in Suad Mehmedis Restaurant, seit er es vor fünf Jahren übernommen hat. «Aber jetzt ist es eine richtige Pizzeria», findet meine Wiesendanger Begleitung.