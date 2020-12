Ausgangslage: Alle Zeichen stehen auf zweiten Lockdown

Heute Vormittag trifft sich Innenminister Alain Berset mit den kantonalen Gesundheitsdirektoren in Bern. Diskussionsthema ist unter anderem die Verschärfung der Corona-Massnahmen, nicht zuletzt, weil die Spitäler und ihr Personal am Anschlag stehen.

Im Fokus steht wie in Deutschland, dass sämtliche Läden, die nicht Waren für den täglichen Gebrauch anbieten, geschlossen werden. Zudem werden eine Schliessung sämtlicher Restaurants und die Einführung eines Ampelsystems erwogen, das bereits seit längerem in anderen Nationen in Gebrauch ist. Im Prinzip kommt dies dem Wunsch eines zweiten Lockdowns nach.

Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, hält indessen weitere Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie für unumgänglich. Die letzte Woche sei für den Föderalismus die schlimmste gewesen, die er je erlebt habe, wie er im Interview sagt.

Auf den dramatischen Appell an die Öffentlichkeit diverser Uni-Kliniken und des Gesundheitspersonals am Wochenende, antwortet der Basler Gesundheitsdirektor: «Wir müssen das sehr ernst nehmen. Die Situation ist sehr schwierig, und ich finde es richtig, dass diese Hinweise direkt aus dem Gesundheitswesen kommen. Zurzeit haben wir noch die Kapazitäten in den Spitälern, aber nur, weil wir die Strukturen verstärkt haben und auf viele Eingriffe verzichten. Und das sind nicht nur ‹Nice to have›-Eingriffe.»