Corona macht erfinderisch – Alain Berset rockt das Virus Das Basler Modelabel Tarzan wirbt auf Instagram mit einer Fotomontage für seine Produkte. Der Bundesrat wusste nichts davon. Alessandra Paone

Mit verführerischem Lächeln teilt Alain Berset der Welt mit: «Fuck the virus.» So steht es auf dem schwarzen, anliegenden T-Shirt geschrieben, das er über seinem durchtrainierten, tätowierten Oberkörper trägt und mit dem er auf Instagram für das Basler Modelabel Tarzan wirbt. Wow, denkt man im ersten Moment, der hat Mut. Und gleich anschliessend fragt man sich, was wohl dieser Totenkopf auf seinem Unterarm zu bedeuten hat. Versteckt der Bundesrat aus der Romandie unter seinen adretten Anzügen etwa eine Rocker-Vergangenheit? Steht in seiner Garage neben dem E-Bike auch eine Harley-Davidson?