Galt seit langem als Virtuose des Leakens: Alain Berset. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Verteidigungsstrategie der SP im Fall Alain Berset besteht aus zwei Varianten: Mundhalten und Beschönigen. Unter dem Vorwand, es handle sich um ein laufendes Verfahren, wird geschwiegen in einer Lautstärke, dass einem die Ohren wehtun, und wenn man doch etwas sagt, wie am Freitag SP-Vizepräsidentin Jacqueline Badran in der «Arena» von SRF, dann spricht sie von bloss «zwei Mails», die doch schwerlich eine Staatskrise begründen.