Einkaufen in Winterthur – Aldi zieht ins Shopping Seen ein Migros und Denner erhalten im Einkaufszentrum in Seen Konkurrenz vom Discounter Aldi. Dieser ist schweizweit auf Expansionskurs. Nina Thöny

Aldi eröffnet im Einkaufszentrum Shopping Seen eine Filiale. Das genaue Öffnungsdatum ist noch nicht bekannt. Archivfoto: Heinz Diener

Wer Lebensmittel brauchte, der ging im Shopping Seen bisher in die Migros oder in den Denner. Nun wird klar: Die beiden Detailhändler kriegen bald Konkurrenz. Aldi wird eine Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern beziehen im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, wie Mediensprecherin Vanessa Senn auf Anfrage mitteilt.

Die neue Filiale soll bis im Frühling 2022 eröffnet werden. Das konkrete Eröffnungsdatum sei jedoch abhängig vom laufenden Bewilligungsverfahren. Derzeit liegen die Pläne für den Mieterausbau von Aldi im Shopping Seen öffentlich bei der Verwaltung auf.