Wegen Dopings verurteilt – Alex Wilson schuldig gesprochen und 4 Jahre gesperrt Der 31-jährige Sprinter wurde wegen vorsätzlichen Dopings verurteilt. Die Disziplinarkammer glaubte seiner Version zu den positiven Proben nicht.

Wegen Dopings zu einer langen Sperre verurteilt: Alex Wilson. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Sprinter Alex Wilson wurde wegen vorsätzlichen Dopings schuldig gesprochen und zu einer 4-jährigen Sperre verurteilt. Dies entschied die Disziplinarkammer des Schweizer Sports am Dienstag. Wilson wurde am 15. März 2021 von Swiss Sport Integrity positiv auf Trenbolon getestet. Dieses ist ein Steroid aus der Gruppe Anabolika und gemäss Dopingliste jederzeit verboten. Der 31-Jährige begründete die positive Probe mit dem Verzehr einer grossen Menge kontaminierten Fleischs, was er aber nicht genügend belegen konnte, wie das Schiedsgericht für Sport (TAS) befand.

Auch die Darstellung, Wilson sei Opfer eines Sabotageaktes geworden, konnte nicht glaubhaft belegt werden. So gelangte die Disziplinarkammer zum Entscheid, Wilson zu einer Sperre sowie einer Busse in Höhe von 13’750 Franken zu verurteilen. Die Sperre beginnt rückwirkend am 28. April 2021. Der Entscheid ist noch nicht rechtkräftig. Innerhalb von 21 Tagen nach schriftlicher Eröffnung des begründeten Entscheids können die involvierten Parteien Berufung beim TAS einlegen, wie Swiss Olympic mitteilt. Noch liegt keine Begründung zum Entscheid vor.

2 Jahre mit Alex Wilson: Der Trailer zu unserer exklusiven Doku vor den Olympischen Spielen in Tokio. (Das ganze Video sehen Sie hier .)

