European Athletics bestätigt – Alex Wilsons Europarekord definitiv nicht anerkannt Vor einer Woche lief der Schweizer Sprinter über 100 Meter und 200 Meter vermeintliche Bestzeiten. Nun sind sie endgültig nicht homologiert.

Ist nun doch nicht Europarekord-Halter: Alex Wilson. Foto: Urs Flueeler (Keystone)

Das Staunen am vergangenen Wochenende war gross, als der Schweizer Rekordsprinter Alex Wilson an einem kleinen Meeting in der Nähe von Atlanta (Georgia) Fabelzeiten über 100 m (9,84) und 200 m (19,89) erzielte. Beide Marken lagen weit unter seinen Bestzeiten, jene im Kurzsprint bedeutete gar die zweitbeste weltweit in diesem Jahr und Europarekord.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wie Swiss Athletics nun mitteilt, werden beide nicht als Rekorde homologiert werden können. Die vom Schweizer Verband zusammen mit World und European Athletics vorgenommenen Abklärungen ergaben, dass die Anforderungen für die Anerkennung in diversen Punkten nicht erfüllt werden. Für die Erzielung eines Europarekordes fehlte am Start das Informationssystem, welches durch die Reaktionszeit einen Fehlstart meldet (für einen Schweizer Rekord ist ein solches nicht nötig).

Beim US-Verband wurden aber noch weitere Abklärungen erbeten. Dieser ist nun nach Rücksprache mit dem Veranstalter und dem Zeitnehmer zum Schluss gekommen, dass er die an diesem Meeting erbrachten Leistungen nicht bestätigen kann. Das Stadion sei nicht nach internationalem Standard homologiert, zudem sei kein Schiedsrichter vor Ort gewesen und es habe auch bezüglich Zeitmessung ernsthafte Probleme gegeben. Diese erläuterte der US-Verband allerdings nicht näher. Swiss Athletics wird deshalb die beiden Leistungen Wilsons nicht in die Wettkampfresultate aufnehmen.

mos

Fehler gefunden?Jetzt melden.