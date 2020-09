Eiskunstläuferin des Winterthurer SC – Alexia Paganini verpasst den griffbereiten Sieg Ein Sieg an der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf würde ganz gut ins Palmarès einer Eiskunstläuferin passen. Alexia Paganini nutzte die vielversprechende Ausgangslage nicht. Albert René Kolb

Alexia Paganini während ihrer Kür im Eissportzentrum Oberstdorf. Albert René Kolb

Schon Gewinnerinnen und Gewinner von Goldmedaillen an Olympischen Spielen, WM oder EM hatten sich an der Nebenhorn-Trophy als Erstplatzierte feiern lassen. Alexia Paganini, die für den Winterthurer Schlittschuh-Club startet, hätte sich am Wochenende in diese Reihe einfügen können.