Deutscher Talkshow-Pionier – Alfred Biolek ist gestorben Der deutsche TV-Moderator und Talkmaster ist am Freitagmorgen in Köln verstorben. Er wurde 87 Jahre alt.

Alfred Biolek moderierte die Talkshows «Boulevard Bio» und die Kochsendung «alfredissimo». (26. September 2018) Foto: Rolf Vennenbernd (Keystone

Alfred Biolek ist tot. Der Fernsehmoderator, Buchautor und Jurist Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren gestorben, wie sein Adoptivsohn mitteilte.



Biolek studierte in Freiburg/Breisgau, München und Wien Jura, wobei er im Studentenkabarett «Das trojanische Pferdchen» seine ersten Bühnenauftritte hatte. Er schloss mit dem drittbesten Examen seines Jahrgangs in Baden-Württemberg ab und trat 1963 als Justiziar in die Rechtsabteilung des ZDF ein.



Dort wandte sich Biolek aber bald auch der redaktionellen Arbeit im Unterhaltungsbereich zu und entschied sich schliesslich trotz der Berufung zum stellvertretenden Unterhaltungschef gegen eine Verwaltungstätigkeit. So wechselte er 1970 zur Münchner Film- und Fernseh-Produktionsgesellschaft Bavaria, für die er Programme vor allem für den WDR produzierte. Der Durchbruch als Produzent gelang ihm 1974 mit Rudi Carrells Erfolgssendung «Am laufenden Band».



In seiner Münchner Zeit wandelte sich Biolek vom konservativen Juristen mit zeitweiliger CDU-Mitgliedschaft zum liberalen Bohemien. Als solcher wollte er kein Leben als «fest Angestellter» führen – 1977 wurde er freier Mitarbeiter des WDR. Im Februar 1978 stellte er seine erste Folge von «Bio's Bahnhof» im Programm der ARD vor, die ihn rasch populär machte.



Zum Erfolgsrezept der Sendung zählte die Mischung aus grossen und kleinen Stars, interessanten Zeitgenossen, Musik, Parodie und Clownerie. In der Folgezeit etablierte er sich als einfühlsamer Talkmoderator. 1991 ging seine Unterhaltungsshow «Boulevard Bio» auf Sendung, die wegen ihrer gelungenen Mischung von Gästen und Themen aus den verschiedensten Lebens- und Gesellschaftsbereichen bald als «Hochamt gepflegter Unterhaltung» (Welt) galt und Alfred Biolek beste Kritiken und Auszeichnungen einbrachte. Unter anderem waren Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Britney Spears zu Gast.



Seinen Ruf als leidenschaftlicher Koch festigte Biolek von 1994 bis 2007 mit der ARD-Erfolgssendung alfredissimo!, in der er mit Prominenten aus Kultur, Politik und Sport am Kochherd fachsimpelte, Eigenkreationen präsentierte und dabei die gepflegte Kommunikation nicht vernachlässigte. Bestseller wurden auch seine Kochbücher wie «Meine Rezepte» (1995). Biolek hinterlässt zwei Adoptivsöhne.

