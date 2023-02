Mord an 7-Jährigem in Basel – Alice F. scheitert vor Bundesgericht Die verwahrte Rentnerin führt ihren wahnhaften Kampf gegen vermeintliche Behördenintrigen weiter. Einmal mehr kommt ihr die Realität in die Quere. Mirjam Kohler

Alice F. bei der Gerichtsverhandlung in Basel. Foto: Archiv Tamedia

Am 21. März 2019 ermordete die Rentnerin Alice F. den 7-jährigen Ilias auf offener Strasse. Sie griff das Kind von hinten an und stach zweimal mit einem Küchenmesser in seinen Hals. In erster Instanz wurde sie vom Basler Strafgericht im August 2020 wegen Mordes verurteilt. Infolge einer psychischen Störung wurde sie aber verwahrt, weil sie schuldunfähig sei. Eine Verwahrung bedeutet eine dauerhafte Inhaftierung. Dabei geht es nicht um die Bestrafung der Täterin. Vielmehr soll die Öffentlichkeit vor ihr geschützt werden, weil die Möglichkeit besteht, dass sie weitere Straftaten begeht.