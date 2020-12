Bezirksgericht Andelfingen – Alkoholiker überschlägt sich mit Auto und muss in Therapie Ein 60-jähriger IV-Rentner fuhr betrunken in einen Zaun und eine Betonmauer und überschlug sich. Das Gericht verurteilte den Alkoholiker zu sieben Monaten Freiheitsstrafe, aufgeschoben zugunsten einer stationären Behandlung. Eva Wanner

Mit 2,62 Promille fuhr der Beschuldigte in einen Gartenzaun und in eine Betonmauer. Themenfoto: ZSZ / Jan Rothenberger

Im August 2019 setzt sich der Beschuldigte gegen Abend ins Auto. Er will ins Nachbardorf fahren, um Zigaretten zu kaufen – aber er kommt nicht weit. Noch in der Strasse, in der der Weinländer lebt, kommt ihm ein Fahrzeug entgegen. Der Beschuldigte prallt daraufhin in einen Gartenzaun und in eine Betonmauer, sein Auto überschlägt sich und kommt wieder auf die Räder zu stehen.

Sein Auto hat Totalschaden, er bleibt so gut wie unverletzt. Grund für den Unfall: Beim damals 59-Jährigen werden 2,62 Promille Alkohol gemessen.

Vier Liter Bier am Abend

Der Mann bestreitet die Tat am Dienstag vor dem Einzelrichter am Bezirksgericht Andelfingen nicht. «Ich weiss, dass ich Alkoholiker bin», sagt er. Vier Liter Bier jeden Abend seien die Regel gewesen, inzwischen seien es zwei. «Das Marihuana habe ich ganz zur Seite gelegt», sagt er. Nebst Fahren in fahrunfähigem Zustand muss er sich wegen der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes verantworten.