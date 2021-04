Polizeieinsatz in Islikon – Alkoholisierte Frau fährt nach Selbstunfall weiter Eine Autofahrerin verursachte am Samstagabend in Islikon mit rund 2,5 Promille Alkohol im Blut einen Selbstunfall. zim

In Islikon (TG) kam es am Samstagabend zu einem Selbstunfall. Foto: Madeleine Schoder

Am Samstagabend ist kurz vor 20:15 Uhr auf der Alten Landstrasse in Islikon eine Frau mit einer Signaltafel kollidiert und danach weitergefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Die Kantonspolizei Thurgau konnte die Autofahrerin gemäss Mitteilung wenig später an ihrem Wohnort antreffen.

Der Atemalkoholtest bei der 39-jährigen Slowakin habe einen Wert von rund 1,26 Milligramm pro Liter ergeben, das sind rund 2,5 Promille Blutalkoholgehalt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen.

