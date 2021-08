Demonstration in Winterthur – «All Afghans are welcome here» Am Freitag demonstrierten etwa 50 bis 100 Personen dafür, mehr Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. SP-Gemeinderätin Lea Jacot will das Anliegen am Montag ins Parlament tragen. Delia Bachmann , Gregory von Ballmoos

Zwei Transparente führten den Demonstrationszug an. Dahinter folgten rund 100 Personen. Foto: gvb

«Kommt zahlreich, die Demo ist bewilligt», hiess es im Aufruf in einem Telegram-Chat. Gekommen sind dann aber nur wenige und auch die nicht zahlreich. Knapp 100 Personen fanden sich am Freitagabend in der Steibi ein, um sich mit den Afghaninnen und Afghanen solidarisch zu zeigen. Von den sonstigen Steibi-Besucherinnen waren sie einzig durch die Maske zu unterscheiden.

Der kleine Demonstrationszug zog durch die Steinberggasse und den Oberen Graben zur Stadthausstrasse. «Say it loud, say it clear, refugees are welcome here», skandierten sie bis zum Bahnhof. Dort variierten sie den Sprechchor mit «all Afghans» statt «refugees». Ansonsten blieb die Demonstration unauffällig, es kam einzig zu ein paar Verspätungen im öffentlichen Verkehr, weil die Route über die Stadthausstrasse und den Hauptbahnhof führte.